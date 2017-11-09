Захарова пообещала ограничить американские СМИ на следующей неделе

На следующей неделе может начаться «практическая фаза введения ответных мер» в отношении американских СМИ, работающих в России. Об этом заявила в эфире «России 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД обещал ответные меры в случае препятствий работе телеканала RT в США. Ранее стало известно, что по требованию американских властей телеканал в ближайшие дни зарегистрируется в качестве иноагента. В Москве считают, что это ущемление прав данного СМИ.

в РФ начнется на следующей неделе. Об этом сообщила в программе "60 минут" на телеканале "Россия 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На сегодняшний момент есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическая фаза введения в действие этих ответных мер», — заявила Захарова.

Какие это будут меры, она не уточнила.

Ранее Минюст России заявил, что ограничения могут коснуться «Голоса Америки», «Радио Свобода», «Настоящего времени», «Фактографа», изданий «Крым.реалии», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии». Их могут признать иностранными агентами.