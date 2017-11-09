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09 ноября 2017, 20:39
Russia Today Мария Захарова МИД России СМИ США

Захарова пообещала ограничить американские СМИ на следующей неделе

Мария Захарова
Мария Захарова
russian.rt.com

На следующей неделе может начаться «практическая фаза введения ответных мер» в отношении американских СМИ, работающих в России. Об этом заявила в эфире «России 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД обещал ответные меры в случае препятствий работе телеканала RT в США. Ранее стало известно, что по требованию американских властей телеканал в ближайшие дни зарегистрируется в качестве иноагента. В Москве считают, что это ущемление прав данного СМИ.

в РФ начнется на следующей неделе. Об этом сообщила в программе "60 минут" на телеканале "Россия 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На сегодняшний момент есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическая фаза введения в действие этих ответных мер», — заявила Захарова.

Какие это будут меры, она не уточнила.

Ранее Минюст России заявил, что ограничения могут коснуться «Голоса Америки», «Радио Свобода», «Настоящего времени», «Фактографа», изданий «Крым.реалии», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии». Их могут признать иностранными агентами.

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