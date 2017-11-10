Полковник Захарченко объяснил миллиарды накоплениями с зарплаты

Представитель Генпрокуратуры на суде над бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко подсчитал его доходы. Об этом пишет РИА Новости.

Гособвинитель предположил, что в результате незаконных операций он мог выручить свыше 23 млн рублей. Это почти вдвое больше его официального заработка за 2001-2016 года — 12 млн рублей.

В то же время, Дмитрий Захарченко объяснил найденные у его семьи 9 млрд рублей накоплениями с заработной платы. У его матери и сестры, педагогических работников, были обнаружены 16 и 120 млн долларов соответственно. Обе заявили, что деньги подкинули неизвестные.

«Сто двадцать миллионов долларов — ничего себе подкинули!» — отметил прокурор.

Никулинский суд рассматривает иск Генпрокуратуры, потребовавшей конфисковать 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля, зарегистрированные на Захарченко и его родных. Так как официально он не признан преступником и взяточником, его защита называет иск «правовым беспределом».