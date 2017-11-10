РБК сообщил об обвинении сторонников Мальцева в теракте

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по статье о терроризме в отношении шести участников движения «Артподготовка» (запрещено в РФ). Об этом РБК сообщили источники в департаменте по борьбе с экстремизмом.

По мнению следователей, мужчины планировали поджоги на Манежной площади. Двое последователей Вячеслава Мальцева арестованы, в отношении остальных мера пресечения еще не избрана.

Источник РБК сообщил, что, по версии следствия, участники «Артподготовки» в октябре приготовили бутылки с бензином, чтобы поджечь на площади деревянные палеты и сено. В ноябре они планировали с помощью электропилы вывести из строя опоры и линии электропередач. Их планам помешало задержание сотрудниками ФСБ.

В начале ноября стало известно, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. 5 ноября по всей стране были задержаны около 400 участников несогласованных акций.

В октябре 2017 года Вячеслав Мальцев был заочно арестован судом, а основанное им движение «Артподготовка» признано экстремистским. Он выехал в Париж, где надеется получить политическое убежище.