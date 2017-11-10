Одри Азулай утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО

Новым гендиректором ЮНЕСКО станет экс-министр культуры Франции Одри Азулай, пишет РИА Новости.

На Генеральной конференции ЭНЕСКО ее кандидатура была утверждена после состоявшегося в октябре голосования. За нее высказались представители 131 страны из 184 государств. Против нее голосовали 19.

Азулай сменит на этом посту болгарку Ирину Бокову, которая руководила организацией с 2009 года два срока подряд. Она стала первой представительницей балканских стран, возглавившей ЮНЕСКО. Бокову часто критиковали за «антиизраильскую политику» организации.

Выдвижение Одри Азулай вызвало резкую критику арабских стран из-за ее происхождения — она является потомком марокканских евреев. Ее соперником за должность был советник эмира Катара Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари.