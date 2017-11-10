Twitter объяснил прекращение выдачи «синих галочек»

Руководство Twitter сообщило о приостановке выдачи «синих галочек», которые задумывались как маркер подтвержденной личности пользователя.

«Верификация задумывалась как средство подтверждения личности и голоса, но ее трактуют как символ поддержки или важности. Мы осознаем, что стали причиной такого заблуждения и нам надо решить эту проблему», — сказано в сообщении.

Это решение было принято после того, как был верифицирован аккаунт Джейсона Кесслера, ультраправого активиста, организовавшего марш в Шарлотсвилле. Пользователи Twitter восприняли «синюю галочку» как знак поддержки его идей.

13 августа в американском городе Шарлотсвилль (штат Виргиния) автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Им управлял 20-летний неонацист Алекс Филдс. Погиб один человек, пострадали 19 демонстрантов.

Накануне в городе прошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В ходе беспорядков погибли три человека.