Дмитрий Бученков подтвердил свой отъезд из России

Анархист Дмитрий Бученков, один из обвиняемых по делу о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года, сообщил «Настоящему времени», что уехал из России.

Он подтвердил, что попросил политического убежища в одной из стран ЕС, но не стал уточнять, в какой именно.

Бученков объяснил свое решение тем, что действия сотрудников правоохранительных органов дали ему основания ожидать обвинительного приговора.

«Я спокойно отношусь к тому, что не скоро вернусь на родину. Не скажу, что уезжать было легко, психологически, конечно, уезжать не хотелось. Но власть и вся следственная система меня подводили к этому шагу», — отметил он, добавив, что с родственниками у него контакта сейчас нет.

9 ноября Дмитрий Бученков не пришел на очередное заседание по своему делу. Его адвокаты сообщили, что о его местонахождении им ничего не известно, подтвердив, что у Бученкова не было электронного браслета.

Мужчина обвиняется в применении насилия к представителям власти — якобы он переворачивал биотуалеты на Болотной площади, бил полицейских и распылял им в лицо газ. Бученков же приводил доказательства того, что в этот день его в Москве не было.