Депутат Госдумы добился освобождения задержанных полицией зоозащитников

Председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов назвал обстоятельства задержания активистов «Альянса защитников животных» странными и сомнительными. Так как действия сотрудников полиции он счел не соответствующими ситуации, то послал депутатский запрос в ГУ МВД Москвы с просьбой разобраться в происшедшем.

«Это люди с абсолютно адекватным поведением, мы обсудили вопросы, касающиеся принятия закона. Считаю их нашими союзниками в принятии закона. И мы, и они считаем, что он должен быть принят, его действительно многие ждут. Ребята вели себя адекватно и, на мой взгляд, не нарушали действующее законодательство Российской Федерации», — отметил Бурматов.

Помимо депутатского запроса, Бурматов связался с замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенантом Андреем Понорцом. Председатель думского комитета отметил, что в ситуации быстро разобрались, и активисты были отпущены.

Зоозащитники 10 ноября перед зданием Госдумы выступали за принятие законопроекта «Об ответственном обращении с животными», но были задержаны полицейскими.