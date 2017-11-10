Совладельцы «Аэроэкспресса» избавятся от доли в «Калашникове»

Бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, которым принадлежит пакет акций концерна «Калашников», решили продать принадлежащие свои доли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Махмудов и Бокарев уведомили ТКХ «Инвест», которому принадлежит 49% АО «Концерн "Калашников"», что хотят выйти из состава акционеров. Генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко подтвердил эту информацию. По его словам, «стоимость сделки будет определена по результатам оценки».

Между тем Махмудов на звонки журналистов не ответил, а Бокарев подтвердил решение выйти из концерна, «чтобы полностью сосредоточиться на развитии гражданского направления других бизнес-активов, которые на сегодняшний день считаю для себя приоритетными».

Отметим, что «Инвест» владеет акциями через «Транскомплектхолдинг», который на 25% принадлежит Бокареву, еще на 25% – Махмудову, оставшаяся половина находится во владении у Криворучко. Еще 51% «Калашникова» принадлежит госкорпорации «Ростех».