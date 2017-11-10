Посольство США в РФ будет охранять компания генерала СВР

Из-за сокращения численности американской дипмиссии в России Госдепартамент США заключил договор на охрану посольств и консульств с российской компанией Elite Security Holding.

Она была основана ветераном советской внешней разведки генералом СВР Виктором Будановым. В соответствии с условиями контракта на 2,8 млн долларов, сотрудники российского холдинга год будут охранять принадлежащие США здания в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

В заявлении Госдепа также говорится, что американские компании подобного профиля не имеют лицензий и «желания» защищать дипломатов и членов их семей. Среди российских компаний была найдена только одна структура, отвечающая высоким требованиям.

«После необоснованного решения России о сокращении штата сотрудников миссии, в том числе нашей местной службы безопасности, мы были вынуждены искать альтернативные способы обеспечения защиты наших объектов и персонала»,— объяснила пресс-секретарь посольства США в Москве «Коммерсанту».