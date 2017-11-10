Начальника отдела проектного управления «Газпрома» избили в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга избили сотрудника ПАО «Газпром». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону.

«9 ноября 2017 года около 19.30 на Богатырском проспекте двое неизвестных преступников арматурой избили 53-летнего начальника отдела акционерного общества. Потерпевший с множественными телесными повреждениями был госпитализирован», — отметили в полиции.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство).

Жертвой нападения, как пояснил источник, стал начальник отдела проектного управления ПАО «Газпром». Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, он находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать нападение.