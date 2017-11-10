В Минздраве опровергли возможность существования генетического оружия

Главный специалист по медицинской генетике Минздрава России, директор «Медико-генетического научного центра», член-корреспондент РАН Сергей Куцев назвал сведения о разработке генетического оружия на основе биологического материала россиян мифом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это все фантазии, касающиеся возможности разработки каких-то генетических препаратов воздействия, какого-то генетического оружия, — для этого нет никаких биологических оснований», — сказал Куцев на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что тот или иной набор генов может встречаться в любой популяции, и говорить о каком-либо этноспецифическом воздействии нельзя.

Куцев также посетовал, что слухи, распространяемые вокруг сбора биоматериалов, могут нанести вред медицине.

«Важно донести, что эти исследования — они должны сохраняться, что они не представляют никакой опасности. Более того, если они будут тем или иным образом прекращены, это может нанести непоправимый урон как научным исследованиям, так и практическому здравоохранению», — сказал Куцев.

Ранее о сборе генетического материала у представителей разных народностей, проживающих в России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что российские спецслужбы располагают информацией о том, что некие зарубежные «эмиссары» осуществляют такого рода деятельность.