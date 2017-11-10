В «Райском досье» обнаружен еще один российский бизнесмен

В «Райском досье» компании Appleby одним из ее клиентов указана компания Imperial Mining, принадлежащая Александру Глуховскому. На его связь с офшорами обратили внимание журналисты The Moscow Times.

Им удалось выяснить, что в 2008 году Imperial Mining получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 21 млн долларов на добычу кобальта на границе России и Монголии. Но в начале 2009 года буровые работы на этом участке были остановлены, а Imperial Mining перевела 15 млн долларов компании IM International на Каймановых островах.

А период с 2009 по 2011 год Imperial Mining, по некоторым данным, потратила еще 7 миллионов долларов на некие «консалтинговые исследования», которых никто никогда не видел.

Экс-директор ЕБРР от России, Белоруссии и Таджикистана Елена Котова рассказала изданию, что была обеспокоена решением о выделении столь крупной суммы, в то время как Глуховский находился под следствием по подозрению в мошенничестве. В 2005 году Интерпол выпустил ордер на арест Глуховского. В последний раз его видели в 2011 году в Таиланде.