Студентов выселят из общежитий перед ЧМ-2018

Университеты принимающих чемпионат мира по футболу городов приняли решение сократить учебный год, чтобы освободить свои общежития под силовиков, охраняющих мероприятие. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подобные решения приняты в Нижнем Новгороде и Самаре.

Так, решение «уплотнить» учебные программы подтвердили Нижегородская государственная медицинская академия и Самарский государственный университет путей и сообщения. В СамГУПС пояснили, что обучение прекратят к 1 мая, но очередная сессия у студентов состоится в августе.

А в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского под нужды Росгвардии отдадут одно из восьми общежитий, но при этом график занятий менять не будут. Вместо этого студентов отправят в другие общежития или к родственникам.

Только Нижегородский государственный технический университет выселит на время ЧМ-2018 более 2 тысяч студентов.

Как заявили в министерстве образования Свердловской области в ответ на запрос регионального депутата Александра Ивачева, такое решение было принято в мае 2017 года. Все общежития передадут полиции и Росгвардии с 14 мая по 28 июля 2018 года.

Как подтвердили в Российском студенческом союзе, под выселение попадут студенты вузов как минимум в четырех городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске. В настоящее время РСС пожаловался премьеру Дмитрию Медведеву на подобные меры. «Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», — отметил глава РСС Василий Михайлов.

Однако Минобрнауки в ответе на запрос заявило, что при пересмотре графиков обучения соблюдены все требования закона.