В Домодедово опробовали самостоятельный проход пассажиров к самолету

Столичный аэропорт Домодедово начал тестировать турникет, который позволит пассажирам самостоятельно проходить из гейта в самолет. Об этом сообщает ТАСС.

Для прохода пассажирам понадобится лишь приложить к сканеру печатный талон или QR-код на мобильном устройстве.

Новый турникет уже около месяца действует у одного из выходов на посадку в терминале, обслуживающем внутренние рейсы.

Новый вид прохода будут тестировать до конца 2017 года, а затем будет принято решение о целесообразности дальнейшего использования турникета.