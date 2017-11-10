СК возбудил дело против задержанного в Ижевске жителя обрушившегося подъезда

Официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что в отношении задержанного в Ижевске жителя обрушившегося дома возбуждено уголовное дело. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В ходе допроса Александра Копылова выяснилось, что мотивом преступления может быть личная неприязнь подозреваемого. Неофициальные источники сообщают, что он якобы целенаправленно заполнил квартиру матери на третьем этаже газом. По данным полиции, она стала эпицентром разрушения.

«В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — сказала Петренко.

Копылову инкриминируется убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Напомним, из-за обрушения восьми квартир девятиэтажного дома в Ижевске погибли шесть человек.