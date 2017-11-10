Семьи погибших в Ижевске получат по миллиону рублей

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что семьи погибших при обрушении жилого дома в Ижевске получат по миллиону рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается погибших, членам семьи (это в законе прописано, супруг, супруга, дети на иждивении) — 1 миллион рублей за каждого погибшего. Вред здоровью легкий — 200 тысяч, тяжелый — 400 тысяч. По имуществу — от 500 до 200 тысяч рублей», — сказал Бречалов.

Он также заявил, что жители шестого подъезда обрушившегося дома получат единовременную выплату размером 10 тысяч рублей.

9 ноября в Ижевске в результате, по предварительной версии, взрыва бытового газа, с первого по девятый этаж были полностью уничтожены восемь квартир. По последним данным, погибли шесть человек. В Удмуртии 11 и 12 ноября объявлены днями траура.