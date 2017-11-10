Kaspersky Lab подтвердила выводы WikiLeaks о подделке своих сертификатов

Глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский подтвердил, что упомянутые WikiLeaks сертификаты оказались поддельными. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе работы над новым проектом Vault 8 появились данные о том, что ЦРУ использует инструмент Hive для маскировки вредоносных программ. Спецслужба также создает сертификаты, имитирующие те, что используют реальные компании. Wikileaks сообщили о трех случаях, когда подделывались сертификаты «Лаборатории Касперского».

«Мы изучили данные Vault 8 и подтверждаем, что выданные от нашего имени сертификаты поддельные. Наши клиенты, приватные ключи и сервисы не затронуты», — заявил Евгений Касперский.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил публикацию WikiLeaks как попытку проникновения «в мастерскую теории заговора против американской исключительности».