СМИ узнали о согласии США на поставку Украине летального оружия

Правительство США согласилось поставлять Украине летальное оружие, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Дата начала поставок пока не установлена.

Собеседники издания утверждают, что решение могло быть принято для того, чтобы убедить Киев принять меры по поддержанию мира в Донбассе. Кроме того, поставка летального оружия должна стать сигналом Москве о решимости поддержать Украину военной силой, если мирное урегулирование сорвется.

Официальный представитель Белого дома Майкл Энтон, отказался подтверждать сведения WSJ. Он заявил РИА Новости, что это неправда.

Информация о разработанном плане поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения просочились в американскую прессу еще в августе.