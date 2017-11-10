На лидера «Артподготовки» заведено дело за создание террористического сообщества

Против лидера запрещенного в РФ движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического сообщества, пишет «Медиазона» со ссылкой на информированный источник.

На пятерых его сообщников заведены дела об участии в террористическом сообществе. Андрея Толкачева подозревают в подготовке теракта группой лиц.

Представители спецслужб уверены, что Мальцев поручал своим приспешникам планировать и исполнять теракты, для проведения которых и создавалась «Артподготовка» — она ставила своей целью «насильственное изменение конституционного строя».

Следователи предполагают, что именно Толкчев передал подручным бензин, которым они должны были облить палеты и сено на Манежной площади, оставшиеся после ярмарки.

«Одновременно с этим, планировалось с использованием ИТКС "Интернет" выдвинуть неправовые требования от имени "Артподготовки" к органам государственной власти Российской Федерации о досрочном сложении ими своих полномочий», — рассказал источник издания из спецслужб.