Представитель Белого дома сообщила об отмене встречи Путина и Трампа

Секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила агентству Вloomberg, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится.

Причиной стал плотный график американского президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что процесс согласования встречи продолжается, и ясности пока нет.

За несколько дней до начала работы саммита сообщалось, что главы двух стран могут провести переговоры 10 ноября. Дональд Трамп также называл возможные темы беседы — усиление давления на Северную Корею, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.