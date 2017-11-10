10 ноября 2017, 17:04
Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС, который проходит во Вьетнаме. Трансляцию мероприятия ведет канал «Россия 24».
Оба лидера прибыли на официальную фотосессию в национальных костюмах. Перед ее началом Трамп подошел к Путину и пожал ему руку. После этого американский президент встал рядом с Путиным, по правую руку от него.
Когда церемония завершилась и все начали расходиться, американский президент коснулся плеча Путина.
Ранее сообщалось, что Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита.
Белый дом сегодня утром заявлял, что встреча президентов не согласована, а в Кремле допускали, что она пройдет «на ногах».
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