Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС, который проходит во Вьетнаме. Трансляцию мероприятия ведет канал «Россия 24».

Оба лидера прибыли на официальную фотосессию в национальных костюмах. Перед ее началом Трамп подошел к Путину и пожал ему руку. После этого американский президент встал рядом с Путиным, по правую руку от него.

Когда церемония завершилась и все начали расходиться, американский президент коснулся плеча Путина.

Ранее сообщалось, что Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита.

Белый дом сегодня утром заявлял, что встреча президентов не согласована, а в Кремле допускали, что она пройдет «на ногах».