Минобрнауки сочло законным использование студенческих общежитий во время ЧМ-2018

Пресс-служба Минобрнауки заверила «Интерфакс», что права студентов региональных вузов и бюджеты территорий не будут нарушены из-за размещения сотрудников Росгвардии в студенческих общежитиях.

«Подчеркнем, что размещение будет проходить за счет средств территориальных органов МВД, не затрагивая бюджеты организаций на образовательный процесс, и все права студентов будут также соблюдены», — сообщили агентству представители ведомства.

В пресс-службе рассказали, что Минобрнауки разработало рекомендации по корректировке учебных графиков с учетом всех норм и требований закона. Кроме того, некоторые региональные вузы в настоящее время заключают контракты с органами МВД на размещение сотрудников в общежитиях на время проведения чемпионата.

10 ноября стало известно, что было принято решение сократить учебный год университетов в городах, принимающих чемпионат мира по футболу.

В Российском студенческом союзе сообщили, что под выселение из общежитий попадут учащиеся вузов в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.