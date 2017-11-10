В Ростехнадзоре назвали причастных к аварии на руднике «Мир»

Глава «Ростехнадзора» Алексей Алешин заявил, что основными причинами аварии на руднике «Мир» компании «Алроса» являются проектные нарушения и пренебрежение правилами промышленной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Комиссия завершила расследование аварии. Основные выводы заключаются в следующем. Первое — добыча на руднике "Мир" проводилась в аномально сложных горно-геологических условиях, опыта проектирования и эксплуатации подобных объектов ранее не было. Проектанты не смогли учесть все эти сложности. Поэтому в самих проектах наши эксперты нашли ошибки… Также не обошлось и без того, что были нарушены правила промышленной безопасности», — сказал Алешин.

По его словам, комиссия разработала перечень мероприятий по устранению причин аварии, а также список из 16 должностных лиц, ответственных за произошедшее. Алексей Алешин подтвердил, что выводы комиссии будут переданы в Следственный комитет.

Президент «Алросы» Сергей Иванов заявил, что после изучения списка Ростехнадзора причастных к аварии лиц может стать больше.

Напомним, в начале августа 2017 года на руднике «Алросы» в городе Мирном произошел прорыв воды. На поверхность удалось поднять 143 шахтера из 161 человека, находящегося в шахте.