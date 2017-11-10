Трамп пропустил два официальных мероприятия на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп пропустил уже второе официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, он не явился на встречу глав АТЭС с лидерами АСЕАН, которая проходит в Дананге. В ней, среди прочих, участвует и президент России Владимир Путин. Он прибыл на встречу последним. К настоящему моменту все участники уже заняли свои места, а президент Вьетнама начал произносить приветственную речь.

Кроме того, ранее Трамп не пришел на встречу лидеров экономик АТЭС с членами делового консультативного совета. Его представлял торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.