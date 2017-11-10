КС напомнил депутатам о необходимости уведомлять о встречах с избирателями в форме митинга

Конституционный суд РФ напомнил, что встречи депутатов с избирателями в форме митинга требуют особого согласования, пишет «Интерфакс».

Агентство сообщает, что встречи с избирателями в помещениях и на внутридомовых территориях, как проходящие на ограниченном пространстве, уведомления не требуют.

«Однако если проведение встречи на внутридворовой территории "перерастает" в митинг, такая встреча должна проводиться уже в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях. Что касается признания возможности проведения встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, то это не предполагает автоматическое распространение на такие мероприятия в полном объеме всех правил, содержащихся в соответствующем законодательстве. Необходимо учитывать специфику депутатской деятельности, специально-целевое назначение таких встреч», — уточнили в КС РФ.

Докладчик по делу Николай Бондарь отметил, что при согласовании публичного мероприятия власти не могут его запретить или изменить место проведения по своему усмотрению. Они должны привести веские доводы и предложить альтернативу.

Николай Бондарь подчеркнул, что если личная встреча с депутатом перерастает в стихийный митинг по инициативе самих избирателей, она должна быть прекращена, если возникает угроза безопасности граждан.