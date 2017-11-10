Президент Филиппин заявил об убийстве человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления перед филиппинской общиной во вьетнамском городе Дананг на полях саммита АТЭС заявил, что в 16 лет зарезал человека. Об этом сообщает AFP.

«В 16 лет я уже убил человека», — заявил Дутерте.

Позднее представитель президента объяснил его высказывание как «шутку».

Стоит отметить, что это уже не первое скандальное признание Дутерте. Еще во время выборов на Филиппинах он заявлял, что был исключен из колледжа за ранение из огнестрельного оружия оскорблявшего его студента.

Кроме того, еще в 2015 году филиппинская версия журнала Esquire писала, что Дутерте, «возможно», в 17 лет зарезал человека.

При этом помощники Дутерте советуют не верить всему, что он говорит.