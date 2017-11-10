«М.Видео» и Alibaba могут стать партнерами

Китайская компания Alibaba Group начала переговоры с руководством «М.Видео» о возможном партнерстве. Как сообщили РБК два источника, это может быть как вхождение в капитал российского ритейлера, так и создание совместного предприятия.

В любом случае, главным условием является использование привлеченных инвестиций на развитие бизнеса.

Один из собеседников издания утверждает, что в ближайшее время в Китай на встречу с топ-менеджерами Alibaba Group вылетит Саид Гуцериев. Целью поездки является «определения параметров возможного сотрудничества».

Другой источник сообщил, что Alibaba Group заинтересована в получении контроля над «М.Видео».

«М.Видео, группа "Сафмар" и Alibaba находятся в стадии предварительных консультаций и обсуждения потенциальных возможностей сотрудничества», — сообщил РБК представитель пресс-службы «М.Видео».

Кроме того, Россия является единственной страной, где китайская компания заинтересована в развитии оффлайн-продаж с привлечением сильного локального партнера.