В «Партии националистов» сообщили об обыске в московском офисе

Председатель «Партии националистов» Иван Белецкий сообщил «Интерфаксу» об обыске, состоявшемся 10 ноября в офисе незарегистрированной партии.

«Утром 10 ноября Следственный комитет, ФСБ и Центр по противодействию экстремизму МВД провели обыск в офисе "Партии националистов" в Москве на Остаповском проезде. Изъяли технику, атрибутику, документацию», — сказал Белецкий агентству.

Он связал обыски с уголовным делом, в котором фигурируют его партия и запрещенное в РФ «Этнополитическое объединение "Русские"» (ЭПО).

В 2015 году ЭПО была признана экстремистской организацией, и распущена ее лидером Дмитрием Демушкиным. В феврале 2017 года Белецкий и Демушкин подали в Минюст РФ документы на регистрацию «Партии националистов».