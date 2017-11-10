РФ ограничит соцсети в ответ на регистрацию RT иноагентом в США

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что Россия примет ответные меры после регистрации госканала Russia Today в качестве иностранного агента в США, и они будут распространяться в том числе на социальные сети. Его слова приводит ТАСС.

Как пояснил первый вице-спикер Думы Иван Мельников в комментарии «Интерфаксу», в российский закон об иностранных агентах могут добавить пункт о средствах массовой информации.

Однако каким именно способом расширят действие положений этого закона, в Госдуме пока не сообщили.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что поправки примут в кратчайшие сроки — в течение недели.

Отметим, что ранее RT заявил о готовности встать на учет в качестве иностранного агента в США. Стоит напомнить, что соответствующий американский закон регулирует работу иностранных лоббистских организаций, по предусматривает и регистрацию СМИ.