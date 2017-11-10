Гуру из Индии рассказал коллективу Сбербанка об отсутствии завтра

Йог из Индии Садхгуру на лекции перед сотрудниками Сбербанка рассказал им о сути человеческих страданий и способе избавиться от них. Видео с выступления появилось на YouTube.

«Завтра — это ложь, которую люди создают для себя», — отметил индийский философ-мистик, отвечая на вопрос главы Сбербанка Германа Грефа о том, как оставаться счастливым завтра.

«Вчерашние дни — они в нашей памяти, а завтра это просто наше представление, наше воображение, если вы знаете, как справляться с этим моментом, вы знаете, как работать с вечностью, вам не нужно справляться с завтрашним днем. Если вы прямо сейчас скажете: "Давайте жить в этот момент" — не в этом смысл. Вы не можете находиться где-то в другом месте, вы можете находиться физически только здесь», — отметил Садхгуру.

«Завтра никогда не существует и никогда не будет существовать. Поэтому не бойтесь завтра», — заключил он.

По словам гуру, люди страдают из-за неспособности управлять собственным разумом, мыслями, эмоциями, энергией и собственной биохимией. «Вопрос в том, есть ли у вас инструмент, для того чтобы работать в более сложной ситуации, есть ли у вас возможности, поэтому старайтесь сделать апгрейд самих себя», — пояснил Садхгуру.

В заключение йог посоветовал банковским сотрудникам практиковать медитацию.