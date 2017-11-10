Трамп не стал разговаривать с Путиным на приеме в честь участников АТЭС

Президент США Дональд Трамп покинул прием в честь участников лидеров стран АТЭС раньше его завершения, не переговорив с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Перед началом приема Путин и Трамп пожали друг другу руки на церемонии совместного фотографирования. Во время ужина лидеры двух стран общались со своими ближайшими соседями за столом.

Напомним, последнюю неделю от представителей двух стран поступала противоречивая информация о предполагаемой встрече лидеров двух стран на саммите во Вьетнаме.

Белый дом сегодня утром заявлял, что встреча президентов не согласована, а в Кремле допускали, что она пройдет «на ногах».