В АП допустили встречу Путина и Трампа «на ногах»
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся «на ногах» в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости.
«Лидеры будут вместе находиться в одном пространстве», — отметил он.
Говоря о возможности встречи, Ушаков заявил, что «противоречивые сигналы поступают, непонятно пока».
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва продолжает «терпеливо работать» над организацией этой встречи.
«Противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем. Но терпеливо продолжаем работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание. Оба президента в городе», — пояснил он.
Однако Песков также уверен, что два лидера «так или иначе пересекутся».
«Это важно, но это не главное. Президент Путин находится на саммите АТЭС», — заключил он.
Ранее Кремль сообщил, что встреча Путина и Трампа состоится сегодня, однако позднее в Белом доме ответили, что мероприятие не согласовано.