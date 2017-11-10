В АП допустили встречу Путина и Трампа «на ногах»

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся «на ногах» в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лидеры будут вместе находиться в одном пространстве», — отметил он.

Говоря о возможности встречи, Ушаков заявил, что «противоречивые сигналы поступают, непонятно пока».

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва продолжает «терпеливо работать» над организацией этой встречи.

«Противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем. Но терпеливо продолжаем работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание. Оба президента в городе», — пояснил он.

Однако Песков также уверен, что два лидера «так или иначе пересекутся».

«Это важно, но это не главное. Президент Путин находится на саммите АТЭС», — заключил он.

Ранее Кремль сообщил, что встреча Путина и Трампа состоится сегодня, однако позднее в Белом доме ответили, что мероприятие не согласовано.