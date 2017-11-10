Увеличены штрафы для не пропустивших пешеходов водителей

В России с сегодняшнего дня вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ужесточение штрафа для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщает РИА Новости.

За данное нарушение устанавливается административный штраф от 1500 рублей до 2500 рублей. Водителям придется заплатить за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении. Поправка не касается водителей других транспортных средств

Стоит отметить, что до введения поправки штраф за данное нарушение не превышал 1500 рублей.