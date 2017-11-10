10 ноября 2017, 13:29
В Забайкалье на полигоне прогремел взрыв
В Забайкальском крае произошел взрыв боеприпаса на полигоне Цугол. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
При взрыве двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения.
Все погибшие оказались офицерами и военнослужащими-контрактниками. Пострадавшие госпитализированы, сейчас угрозы их жизни нет.
Взрыв прогремел во время плановой очистки поля от неразорвавшихся боеприпасов.
В настоящее время специальная комиссия Восточного военного округа выясняет обстоятельства произошедшего.
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