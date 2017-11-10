В Забайкалье на полигоне прогремел взрыв

В Забайкальском крае произошел взрыв боеприпаса на полигоне Цугол. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

При взрыве двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения.

Все погибшие оказались офицерами и военнослужащими-контрактниками. Пострадавшие госпитализированы, сейчас угрозы их жизни нет.

Взрыв прогремел во время плановой очистки поля от неразорвавшихся боеприпасов.

В настоящее время специальная комиссия Восточного военного округа выясняет обстоятельства произошедшего.