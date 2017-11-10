Средневековое еврейское кладбище открылось в Болонье

Спустя почти пять столетий после того, как по приказу римского папы Пия V в городе Болонья было уничтожено еврейское кладбище, оно открылось вновь, теперь как археологический объект. На пресс-конференции, посвященной этому событию, присутствовали мэр Болоньи Виржинио Мерола, главный раввин города, президент еврейской общины и другие официальные лица.

Раскопки кладбища велись с 2012 года. Археологи обнаружили 408 могил, расположенных параллельными рядами и ориентированных изголовьем на запад. Среди найденных захоронений есть мужские, женские и детские погребения. В некоторые из них обнаружены украшения из золота, серебра, драгоценных камней и янтаря. Останки людей после завершения исследований будут погребены в другом месте, которое будет определено городскими властями и еврейской общиной.

Находки археологов наверняка удивили бы папу Пия V, так как он в свое время приложил усилия к тому, чтобы от этого кладбища не осталось и следа. 26 февраля 1569 года Пий V издал буллу Hebraeorum gens sola, начинавшуюся словами: «Еврейский народ пал из-за своей неверности и осудил Искупителя на постыдную смерть. Их безбожие приняло такие формы, что для спасения нашего собственного народа необходимо предотвратить заражение ими». Евреи обвинялись в ростовщичестве, помощи ворам и разбойникам, а также в том, что они «приманивают ничего не подозревающих при помощи магических заклинаний, суеверий и колдовства в Синагогу Сатаны, а также похваляются, что могут предсказать будущее». Папа повелевал изгнать евреев со всей подчиненной ему территории, за исключением Рима и Анконы. Для того, чтобы покинуть пределы Папского государства, евреям давалось три месяца. Задержавшимся же дольше этого срока документ угрожал пожизненным обращением в рабство («...in perpetuam servitutem asserantur»).

В ноябре того же года Пий V передал еврейское кладбище в Болонье, существовавшее с XIV века, монахиням из монастыря святого Петра Мученика. При этом им предписывалось выкопать и увезти в другое место, по их собственному выбору, все останки, снести воздвигнутые евреями могильные памятники, стереть все вырезанные на мраморе эпитафии. Надгробные плиты с кладбища действительно исчезли. До наших дней сохранились лишь четыре богато украшенных еврейских надгробия, находящиеся сейчас городском музее Болоньи. Археологи также обнаружили следы уничтожения кладбища. Более трети из исследованных могил имеет следы проникновения.