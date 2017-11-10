Австралийские хохлатые голуби подают сигнал тревоги перьями

Австралийские ученые под руководством Тревора Мюррея (Trevor G. Murray) установили, что звук крыльев австралийского вида голубей служит предупреждающим сигналом.

Хохлатый бронзовокрылый голубь (Ocyphaps lophotes) – распространенная австралийская птица, отличающаяся длинным черным хохолком на голове. Когда эти птицы взлетают, к хлопанью их крыльев добавляется особый свистящий звук. При движении крыла вверх звук имеет частоту 1,3 кГц, а при опускании крыла – 2,9 кГц. Орнитологи давно подозревали, что звук служит сигналом опасности для других хохлатых голубей.

Исследование показало, что источником звука служит восьмое маховое перо на крыле голубя, форма которого отличается от соседних перьев. Когда это перо удаляли, звук исчезал. Чтобы проверить, служит ли звук невокальным сигналом, ученые воспроизводили записи хлопанья крыльев взлетающих голубей перед другими представителями этого вида. Когда частота ударов крыльями была небольшой, другие голуби оставались на месте. Но если взлетающий голубь махал крыльями часто, звуки заставляли других голубей тоже взлететь. По предположению ученых, быстрые взмахи крыльев характерны для взлета голубя в случае опасности, например, когда птица спасается от хищника. Другие голуби определяют эту частоту по звуку и реагируют, если она превышает определенный порог.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.