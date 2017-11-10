Путин прилетел на саммит АТЭС

Президент Владимир Путин прилетел во Вьетнам для участия в саммите лидеров государств-членов АТЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сегодня же российский лидер может на полях саммита встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Такую возможность подтвердили в Кремле, хотя Госдеп США накануне заявлял, что решение о встрече пока официально не принято.

Как сообщает агенство Bloomberg, Трамп все же откажется от встречи с Путиным. Сегодня утром в Кремле заявили о продолжающемся согласовании встречи двух лидеров.

У Путина, помимо прочего, запланированы встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Саммит продлится два дня и пройдет в Дананге.