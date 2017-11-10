10 ноября 2017, 12:49
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего сатирика Михаила Задорнова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова», — заявил он.
Отметим, сегодня стало известно, что Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.
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