Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего сатирика Михаила Задорнова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова», — заявил он.

Отметим, сегодня стало известно, что Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.