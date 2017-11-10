ФАС запретила РЖД поднимать цены на плацкартные билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила нулевую ставку индексации тарифов на проезд в общих и плацкартных вагонах в 2018 году.

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев отметил, что в сопоставимых ценах с учетом инфляции это означает снижение цены на билеты. Он назвал это решение компромиссным, так как ранее РЖД хотело увеличить ставку на 3,9%, а ФАС предлагала ее снизить на 10%.

В службе отметили, что в условиях снижения пассажиропотока на 8,4% говорить об увеличении стоимости плацкарта нельзя.

Кроме того, ФАС обязала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования.

Также РЖД предписано провести «помаршрутный» учет расходов, сократить затраты в целом, в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов, а также «повысить качество предоставляемых услуг».

В ФАС также заявили, что РЖД необходимо закупить новые вагоны, для чего требуется заключить долгосрочные контракты.