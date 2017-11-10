Из России депортируют поджигателя памятника Ельцину

Члена незарегистрированной партии «Другая Россия» Игоря Щуку суд признал виновными в нарушении режима пребывания в России. Теперь ему предстоит депортация в Белоруссию. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на канцелярию суда.

Кроме того, в отношении активиста возбудили дело о вандализме. Он находится в центре временного содержания иностранных граждан. Не исключено, что там же он дождется приговора по уголовному делу.

Напомним, 7 ноября Игорь Щука поджег бутылки с бензином возле памятника Борису Ельцину у «Ельцин-центра» в Екатеринбурге.