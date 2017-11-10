В Apple пообещали исправить проблемы с экраном iPhone X

После жалоб обладателей iPhone X на то, что их гаджет перестает реагировать на касание пальца «через две секунды» в холодную погоду, служба поддержки Apple признала наличие проблемы.

Руководство компании рекомендовал использовать устройство при температуре от 0º до 35º C. Оно предупредило, что использование айфона вне рабочего диапазона может временно сократить срок службы батареи и привести к отключению устройства.

«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X на время переставал реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет в одном из следующих обновлений», — заявили в компании.