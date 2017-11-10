Число погибших при обрушении дома в Ижевске достигло шести

В Ижевске число жертв обрушения подъезда жилого дома выросло до шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Тело еще одной женщины нашли в подвале.

В числе жертв оказался ребенок 2009 года рождения. Среди погибших может быть двое детей, отмечает источник.

Скончалась также пострадавшая пожилая женщина, которая находилась в реанимации.

В настоящее время глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Ижевск, чтобы координировать работы по ликвидации последствий аварии.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 ноября. Подъезд жилого девятиэтажного дома в Ижевске обрушился, предварительно, из-за взрыва бытового газа. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.