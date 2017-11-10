МЧС заявило о прекращении поисков на месте взрыва в Ижевске

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Перепичай сообщил «Интерфаксу», что поисковые работы на месте обрушения жилого дома в Ижевске больше не ведутся.

9 ноября в столице Удмуртии прозвучал взрыв в жилом девятиэтажном доме.

При обрушении погибли шесть человек — девочка, подросток, двое мужчин и две женщины. Пять человек пострадали, один из них остается в больнице. Основной причиной трагедии считается взрыв газа в одной из квартир.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, эксперты предположили, что эпицентром взрыва является квартира на третьем этаже.

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что семьи погибших получат по миллиону рублей.