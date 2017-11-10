Politico назвала Ольгу Виноградову лжеплемянницей Путина

Американские следователи выяснили, что Ольга Виноградова выдавала себя за плеянницу президента РФ Владимира Путина и встречалась с экс-советником Трампа по внешней политике Джорджем Пападопулосом. Об этом Politico сообщили собственные источники.

Спецкомитет Конгресса США и следователи, занимающиеся предполагаемым вмешательством России в американские выборы, узнали, что она была рекомендована Пападопулосом коллегам по партии до того, как он узнал, что она не состоит в родстве с Путиным. Его познакомил с авантюристкой почетный директор Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд.

«Как и многих других студентов, я представил ее в Лондонском центре: Пападопулос был там, и я изучил его интерес к ней, он сильно отличался от академического. Он предложил ей поехать с ним в Америку», — заявил Мифсуд La Repubblica.

Тем не менее, в одном из электронных писем Пападопулосу женщина писала, что «уведомила свои личные источники» о его запросе.

«Как уже упоминалось, мы все будем очень рады возможности хороших отношений с господином Трампом. Российская Федерация с радостью примет его, как только его кандидатура будет официально утверждена», — заявила она в послании.

Собеседник издания подчеркивает, что детальной информацией о том, где жила и чем занималась Ольга Виноградова, следствие не располагает. Неизвестно также, настоящее ли это имя.

В середине августа 2017 года стало известно, что экс-советник Трампа Джордж Пападопулос хотел свести своего босса с российским руководством.