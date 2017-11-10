В Ижевске задержан жилец обрушившегося дома

В Ижевске задержан мужчина, проживавший в квартире обрушившегося подъезда жилого дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, задержан сын хозяйки квартиры.

«Полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения», — отметила она.

По ее словам, задержание проведено в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).