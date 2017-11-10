Московские ночные рейды в поисках безнадзорных детей сделают постоянными

Пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщила РИА Новости, что рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения родителей или опекунов, будут проводиться регулярно.

По данным департамента, с января 2017 года было выявлено около 9 тысяч подобных случаев.

«Было принято решение на постоянной основе продолжить проводить рейды по выявлению и пресечению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах города и в общественных местах без сопровождения законных представителей», — говорится в сообщении.