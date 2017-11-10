СМИ узнали о согласии России на реструктуризацию долга Венесуэлы

Россия и Венесуэла 15 ноября подпишут соглашение о реструктуризации венесуэльского долга, пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ходом двусторонних переговоров источник.

Собеседник агентства отметил, что условия договора будут стандартными, что означает пролонгацию выплат на период около десяти лет.

«Соглашение предусматривает вступление его в силу при условии, если в этом году они изрядную сумму заплатят. Мы меняем график, он должен стабильно выполняться, докажите, что вы готовы работать», — сказал источник, отказавшись назвать сумму первого платежа.

Общая сумма долгов Венесуэлы перед Россией составляет более 2,84 млрд долларов.