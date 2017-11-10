10 ноября 2017, 13:42
СМИ узнали о согласии России на реструктуризацию долга Венесуэлы
Россия и Венесуэла 15 ноября подпишут соглашение о реструктуризации венесуэльского долга, пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ходом двусторонних переговоров источник.
Собеседник агентства отметил, что условия договора будут стандартными, что означает пролонгацию выплат на период около десяти лет.
«Соглашение предусматривает вступление его в силу при условии, если в этом году они изрядную сумму заплатят. Мы меняем график, он должен стабильно выполняться, докажите, что вы готовы работать», — сказал источник, отказавшись назвать сумму первого платежа.
Общая сумма долгов Венесуэлы перед Россией составляет более 2,84 млрд долларов.
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