Имущество «Вим-Авиа» арестовано судом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство банка «Авангард» о принятии мер по обеспечению его иска к «Вим-Авиа» на 130,6 млн рублей и арестовал имущество авиакомпании. Об этом сообщает РИА Новости.

Банк попросил арестовать 459 номенклатурных изделий, представляющих части конструкции и оборудование лайнеров. В список также вошли 156 спасательных жилетов и 197 женских трикотажных кардиганов. Предварительные слушания по делу состоятся 6 декабря.

По данным Росавиации, кредиторская задолженность «Вим–Авиа» составляет около 10 млрд рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика был остановлен.