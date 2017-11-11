Вице-президент «Алросы» уволился после обнародования причин аварии на «Мире»

Вице-президент алмазодобывающей компании «Алроса», директор ее института «Якутнипроалмаз» Александр Чаадаев покинул компанию. Об этом говорится на сайте «Алросы».

Институт «Якутнипроалмаз» занимался проектировкой рудника «Мир» в Якутии. 4 августа одну из шахт рудника затопило, погибли 8 человек. Рудник законсервировали.

Чаадаев ушел со своей должности, после того как 10 ноября Ростехнадзор обнародовал результаты расследования причин аварии.

Согласно данным ведомства, к катастрофе привели ошибки в проектных решениях, а также нарушения правил промышленной безопасности.

Комиссия Ростехнадзора установила 16 должностных лиц, ответственных за аварию. Поименно их не называли. Информация по предполагаемым виновникам трагедии передана в Следственный комитет.