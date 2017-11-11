11 ноября 2017, 15:28
Глава СК проконтролирует ситуацию с отключением воды 100 тысячам жителей Улан-Удэ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки в связи с коммунальной аварией в Улан-Удэ, из-за которой без воды остались 100 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла вечером 9 ноября. Как отмечается, до настоящего времени водоснабжение не восстановлено.
Ранее местный телеканал «Ариг Ус» сообщал, что по поручению Бастрыкина в отношении должностных лиц компании «Водоканал» возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Кого именно подозревают в халатности, не указывалось.
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